مليون دجاجة في شهر.. كربلاء تخطط لانتاج ثلاثة مليارت بيضة سنويا

2023/02/21 | 17:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت إدارة كربلاء يوم الثلاثاء، أن مشاريع الدواجن في المحافظة استطاعت ان تصل الى مستوى إنتاج غير مسبوق في إنتاج بيض المائدة والدجاج الحي ولحوم الدواجن المجزورة.

وقال مدير زراعة كربلاء مهدي الجنابي في بيان إن “كربلاء لديها (67) مشروعاً لانتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة ومفاقس، منها (47) مشروعاً عاملاً لانتاج فروج اللحم استطاعت خلال شهر كانون الأول الماضي من تسويق (1006328) دجاجة إلى الأسواق المحلية”.

واضاف الجنابي؛ ان “مشاريع بيض المائدة البالغ عددها (10) مشاريع استطاعت ان تصل الى مستوى إنتاج غير مسبوق في إنتاج بيض المائدة حيث شهد هذا الشهر انتاج (34617087) بيضة وهي تسد جزء كبير من حاجة السوق المحلي من بيض المائدة ، فيما استطاعت مجازر الدواجن في المحافظة من جزر ( 194 طنا) و (541 كغم ‏) بعد إن تم جزر (126904) طير خلال شهر كانون الثاني الماضي حيث تم تسويقها إلى الأسواق المحلية لسد حاجة المواطنين فيما تم تفقيس (1172320) بيضة من خلال (8) مشاريع للتفقيس لنفس الفترة”.

ولفت إلى أن “العام الحالي بعد إنجاز عدد في المشاريع الاستثمارية الكبرى من المؤمل ان يصل الانتاج الى ثلاثة مليارات بيضة في العام تسد ثلث حاجة البلاد من بيض المائدة بالاضافة الى كميات كبيرة جدا من لحوم الدواجن”.

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