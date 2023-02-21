رئيس هيئة الاستثمار يوجه باعتماد الدينار العراقي في دفع مستحقات المشاريع السكنية

2023/02/21 | 17:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، اليوم الثلاثاء، باعتماد الدينار العراقي في دفع مستحقات المشاريع السكنية.

وقال قسم الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة ببيان إن” مكية وجه هيئات الاستثمار في المحافظات كافة بأن يكون استيفاء أقساط الوحدات السكنية في المجمعات السكنية الاستثمارية من الحاصلة على إجازات استثمارية من هيئة استثمار بغداد وهيئات استثمار المحافظات من خلال قيام كل شركة من الشركات المستثمرة بفتح حساب خاص في المصارف العراقية بآلية حساب (عملة مختلفة) بعملة الدولار الأميركي وبسعر صرف 1310 دنانير للدولار”.وأضاف، أن” التعميم الرسمي الصادر لهيئات الاستثمار في المحافظات تضمن أن يتم إيداع أقساط الوحدات السكنية في هذه الحسابات بالدينار العراقي وبسعر صرف 1320 دينارا للدولار وبما لا يحمل المواطن المسجل أعباء إضافية”.وكانت الهيئة قد أصدرت في الأول من شباط الجاري إعماما إلى الشركات المتعاقدة مع الهيئة الوطنية للاستثمار للمجمعات السكنية بالالتزام بتسديد الأقساط من المواطنين بالدينار العراقي وبسعر صرف الدولار المقرر من البنك المركزي في العراق للمستفيد النهائي والذي كان بقيمة 1470 دينارا للدولار الواحد في إطار التوجهات الحكومية الحثيثة بهذا الاتجاه والداعية لاستقرار السوق.

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