2023/02/21 | 17:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الثلاثاء، تصويت مجلس الوزراء على استحداث أكثر من 5 آلاف درجة وظيفية في الوزارة.

وقال العبودي في تغريدة، إن "وجبة جديدة من عقود 315 انضمت إلى ملاك عائلتنا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فأهلا ومرحبا بهم".

وأضاف، أن" مجلس الوزراء صوت اليوم على استحداث 5206 درجات وظيفية إلى وزارة التعليم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة تستحدث آلاف الدرجات الوظيفية في وزارة التعليم ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة تستحدث آلاف الدرجات الوظيفية في وزارة التعليم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).