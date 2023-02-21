2023/02/21 | 18:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحقيق استقصائي أجرته CNN عن شبكة من المواقع السوداء التي تستخدمها السلطات الإيرانية لارتكاب أسوأ أعمال التعذيب والانتهاكات على نطاق واسع.من خلال الإحالة المرجعية إلى إفادات الشهود وصور الأقمار الصناعية، كشف فريق تحقيقات CNN الدولية عن عشرين موقعًا على الأقل تم فيها تعليق الإجراءات القانونية الواجبة ويتمتع فيها عملاء النظام بحرية التصرف.تواصلت CNN مع الحكومة الإيرانية للتعليق على مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في هذه المواقع غير الرسمية لكنها لم تتلق ردًا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعذيب واغتصاب ووحشية لا يمكن تصورها.. تحقيق استقصائي لـCNN يكشف "مواقع سوداء" بإيران لقمع المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعذيب واغتصاب ووحشية لا يمكن تصورها.. تحقيق استقصائي لـCNN يكشف "مواقع سوداء" بإيران لقمع المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).