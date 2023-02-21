2023/02/21 | 18:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ee7XIfMxGrA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدوري العراقي الممتاز.. ديالى يهزم الميناء ويعتلي صدارة المجموعة الثانية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدوري العراقي الممتاز.. ديالى يهزم الميناء ويعتلي صدارة المجموعة الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).