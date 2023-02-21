المالكي: لا حاجة للانتخابات المبكرة ويمكن استمرار حكومة السوداني - عاجل

2023/02/21 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رجح رئيس إئتلاف دولة القانون، نوري المالكي، استمرار حكومة محمد شياع السوداني الى نهاية الدورة البرلمانية وعدم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وقال المالكي في مقابلة صحفية :"إذا عدنا الى انسداد سياسي جديد وفشل في إدارة الدولة من قبل الحكومة، فيكون من الواجب ان نذهب الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة".

وأستدرك بالقول :"لكن ما دامت الأمور سليمة والعملية السياسية مستقرة والحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الذي وعدت به، فلماذا الانتخابات المبكرة؟".

وشدد المالكي "اذا برزت الحاجة والضرورية فلا مانع لإجراء انتخابات في حال كان الاستمرار بالنتائج الانتخابية الحالية لا تجدي نفعاً، لكن حتى الآن لم نصل الى هذه المرحلة ونحن نعتقد بان النتائج الانتخابية وما ترتب عليها من تشكيل الحكومة (الحالية) وما تقدمته ممكن ان تستمر الى نهاية الدورة البرلمانية".

يذكر ان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الذي نالت حكومته ثقة مجلس النواب في 27 من تشرين الاول 2022، إجراء انتخابات برلمانية خلال عام.

وقال السوداني، خلال عرضه المنهج الوزاري لحكومته امام البرلمان، إنه يتعهد "تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال 3 أشهر وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام"، بالإضافة إلى "إجراء انتخابات مجالس المحافظات وتحديد موعد إجرائها في البرنامج الحكومي".

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