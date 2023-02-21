وكالة تركية تحصي مساهمات العراق الاغاثية بعد الزلزال.. وتصف حضوره بـ

2023/02/21 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أحصت وكالة "الاناضول" التركية اليوم الثلاثاء، ماقدمه العراق من مساعدات اغاثية سواء لتركيا او سوريا، عقب وقوع الزلزال المدمر في 6 شباط الماضي وحتى اليوم، فيما وصفت حضور العراق الاغاثي بـ"اللافت".

وقالت الوكالة في تقرير تابعته "بغداد اليوم"، إن العراق سجل حضورا لافتا في تقديم المساعدات الإغاثية لتركيا وسوريا، منذ وقوع الزلزال، في 6 فبراير/ شباط الجاري وحتى الثلاثاء.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، تبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وقدم العراق وفق رصد البيانات الرسمية مساعدات إغاثية منذ وقوع الزلزال وحتى الثلاثاء كالتالي:

مجلس الوزراء يقرر منذ وقوع الزلزال إطلاق جسر جوي لتقديم مساعدات لتركيا وسوريا.

مجلس الوزراء يعلن السبت الماضي حصيلة مبدئية تشير إلى إرسال أكثر من 26 طائرة إغاثية إلى تركيا، و24 طائرة إلى سوريا، مع تأكيده على الاستمرار في تسيير طائرات جديدة.

إرسال أكثر من 140 طنا من المساعدات للبلدين خلال الأيام القليلة الماضية.

وصول مساعدات على متن الطائرات العراقية إلى مطار غازي عنتاب التركي، وتضمنت 20 طنا من المواد الطبية والإسعافية، وأكثر من 8 آلاف بطانية و250 خيمة.

العتبة الحسينية المقدسة، العراقية (غير حكومية) ترسل قافلة مساعدات ومواد اغاثية الى سوريا جراء الزلزال.

الحكومة تعلن مساهمة مؤسسات حكومية في حملات إغاثية عن طريق البر إلى سوريا، حيث وفرت وزارات التجارة 650 طنا من المواد الغذائية، والدفاع 850 طنا، والنفط مليون لتر من الوقود، فضلاً عن تبرعات أساتذة وطلبة جامعة البصرة.

ممثل الهلال الأحمر التركي في العراق محمود آق غون ترياقي، يقول إن الشعب العراقي أرسل إلى الآن 56 شاحنة مساعدات إلى تركيا، مؤكدا على المشاركة الواسعة من الشعب العراقي في حملة المساعدات.

تركمان العراق يقيمون مطبخا متنقلا في ولاية ملاطية التركية، لإعداد وجبات ساخنة لإطعام 6 آلاف شخص يوميا، علاوة عن توزيع الملابس والأحذية لمتضرري الزلزال، بجانب شروعهم إلى توفير ما بين 300 و500 منزل سابق التجهيز لمنكوبي الزلزال.

وأعلنت أكثر من 16 دولة عربية، بينها مصر والسعودية وقطر والإمارات والكويت، إنشاء جسور جوية وتقديم مساعدات إغاثية وطبية عاجلة وإرسال فرق بحث وإنقاذ لدعم المنكوبين في تركيا وسوريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة تركية تحصي مساهمات العراق الاغاثية بعد الزلزال.. وتصف حضوره بـ "اللافت") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة تركية تحصي مساهمات العراق الاغاثية بعد الزلزال.. وتصف حضوره بـ "اللافت") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).