إدارة الشرطة تعلن موافقتها على المشاركة في دوري أبطال العرب

2023/02/21 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الهيئةُ الإداريّة لنادي الشُرطة موافقتها على المُشاركةِ في بُطولةِ الملك سلمان للأندية الأبطال بكُرةِ القدم (دوري أبطال العرب سابقاً) التي ستنطلق العام الحالي .

واستمعت الإدارةُ إلى رأي الجهاز الفنيّ للفريق، بقيادةِ المصري مؤمن سليمان وملاكه المساعد، الذي أبدَى عدمَ ممانعته في المُشاركةِ المهمة في هذه البُطولةِ لما فيها من مُميزاتٍ معنويّةٍ وفنيةٍ وماديّةٍ مُختلفة.

يذكرُ أن اتحادَ الكرة كان قد وجّه كتاباً رسمياً إلى الهيئةِ الإداريّة لنادي الشُرطة طالبَ فيه بإبداءِ رأيه في المُشاركةِ من عدمها على اعتبار أن الفريق هو بطل الدوري للموسم الماضي.

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