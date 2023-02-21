"أدوات القمع".. كيف "استهدفت" خمس دول عربية أفراد "مجتم الميم"؟

2023/02/21 | 18:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية بـ"الاستهداف الرقمي" لأفراد مجتمع الميم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما طالبت منصات التواصل الاجتماعي بتوفير حماية أفضل لهم على الإنترنت

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