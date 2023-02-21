شرطة الأنبار تضبط طائرة مسيرة مجهولة قرب الطريق السريع

2023/02/21 | 18:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ضبطت قيادة شرطة الأنبار ، الثلاثاء، طائرة مسيرة مجهولة قرب الطريق السريع في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان انه “بناءً على المعلومات الوارده من احد المصادر لمركز شرطة الاندلس تم العثور على طائرة مسيرة مجهولة المصدر في جزيرة الخالدية قرب الطريق الدولي السريع”.

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