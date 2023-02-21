صحة الانبار ترسل فريق صحي مشترك لمتابعة الحالة الصحية للطلبة في المدارس

2023/02/21 | 18:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أجرى فريق صحي مشترك من مركز صحي الإمام ويس التابع لقطاع الرمادي الأول التابع لصحة الانبار زيارة ميدانية لمتابعة الحالة الصحية للطلبة في المدارس والتحري عن الأمراض الانتقالية

وأوضح مسؤول وحدة الصحة المدرسية، في بيان صحفي ان الزيارة شملت متابعة الحالة الصحية للطلبة في المدارسمن خلال متابعة الاستمارات الخاصة بالفحص الطبي للطلبة الجدد وإجراء فحص البصر والتحري عن الأمراض الانتقالية

وأكد التنسيق مع إدارات المدارس بمتابعة الحالة الصحية للطلبة وإبلاغ الفرق الصحية بأي حالة مرضية لضمان السلامة العامة

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