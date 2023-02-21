2023/02/21 | 18:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: ابتكر باحثون نظاما يعتمد تعلم الآلة لحصاد طاقة الرياح بكفاءة مرتفعة...

ظهرت المقالة باحثون يبتكرون نظاما ذكيا لحصاد طاقة الرياح من طائرات ورقية أولاً على المسلة.

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