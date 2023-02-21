بالصورة.. ضبط طائرة مسيرة مجهولة غربي العراق

2023/02/21 | 18:45 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة الانبار، اليوم الثلاثاء، ضبط طائرة مسيرة مجهولة في المحافظة.

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