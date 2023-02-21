مجلس الخدمة يوافق على تعيين حاملي شهادة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير

2023/02/21 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم

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مجلس الخدمة يوافق على تعيين حاملي شهادة الدبلوم العالي والبكالوريوس والماجستير لكل من ( التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة، النفط) و للدرجات الحاكمة فيها وشملت العناوين الوظيفية الآتية:

- وزارة التعليم العالي ( مدرس مساعد+ مترجم /لغة انكليزي/ ماجستير ) بواقع (516) درجة وظيفية.

- وزارة التعليم العالي (معاون مترجم/ آداب ولغات / بكالوريوس) بواقع (256) درجة وظيفية.

- وزارة الصحة ( معاون مهندس تقني /بكالوريوس) بواقع (5) درجة وظيفية

- وزارة الصحة( معاون مهندس/ طب حياتي/بكالوريوس) بواقع ( 26) درجة وظيفية

- وزارة الصحة ( معاون كيمياوي تطبيقي/ بكالوريوس) بواقع ( 13) درجة وظيفية

- وزارة الصحة ( معاون مهندس/ اطراف/ بكالوريوس) بواقع ( 12) درجة وظيفية

- وزارة الصحة ( معاون فيزياوي / بكالوريوس) بواقع (231) درجة وظيفية

- وزارة النفط( معاون باحث/ اقتصاديات النفط والغاز / دبلوم عالي+ بكالوريوس) بواقع (9) درجة وظيفية

- وزارة النفط( مهندس تقني/ ماجستير) بواقع ( 16) درجة وظيفية

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