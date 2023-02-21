الاتحاد الوطني الكُردستاني يقرر ايقاف المفاوضات مع الديموقرطي

2023/02/21 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كُردستان

كشف مصدر سياسي مطلع في اقليم كُردستان، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرار من قيادة حزب الاتحاد الوطني بوقف تام للمفاوضات مع الحزب الديمقراطي.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه " تم ابلاغ (الوسطاء) من قبل قيادة الاتحاد الوطني بإيقاف المفاوضات مع الحزب الديمقراطي"، مبيناً ان " الاتحاد لن يجتمع مع الديمقراطي حتى لو كان لمناقشة ملف الانتخابات".

وأضاف المصدر أن "قيادة الاتحاد (غير راضية) عن القرار الذي أصدرته محكمة أربيل بتثبيت لاهور شيخ جنكي بمنصب الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني"، معتبرةً "القرار سياسي واستفزازي من قبل الحزب الديمقراطي".

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