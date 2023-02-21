2023/02/21 | 18:55 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "القضاة كلهم حلوين"علي الشريفي يمتدح القضاء ويخرج بكفالة بلغت 5 ملايين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: IdCI-Iq0QCw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "القضاة كلهم حلوين"علي الشريفي يمتدح القضاء ويخرج بكفالة بلغت 5 ملايين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "القضاة كلهم حلوين"علي الشريفي يمتدح القضاء ويخرج بكفالة بلغت 5 ملايين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).