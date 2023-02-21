2023/02/21 | 19:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرارات مجلس الوزراء بجلسته الثامنة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرارات مجلس الوزراء بجلسته الثامنة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرارات مجلس الوزراء بجلسته الثامنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).