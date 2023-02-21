المرجع السيستاني :غدا الاربعاء اول ايام شهر شعبان 1444 هج

2023/02/21 | 19:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد

علي الحسيني السيستاني، أن يوم غد

الأربعاء أول أيام شهر شعبان.

وذكر المكتب، في بيان ورد لوكالة نون

الخبرية، أن “يوم غدٍ الأربعاء الموافق

( ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٣ م) هو الأول

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