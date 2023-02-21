مكتب السيد السيستاني يحدد غرّة شهر شعبان

2023/02/21 | 19:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب السيد السيستاني: غداً أول أيام شهر شعبان المعظم

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