انجاز 95% من مشروع انتاج الغاز ثنائي الابعاد شمالي الرمادي

2023/02/21 | 19:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مستشار محافظ الانبار لشؤون الطاقة عزيز الطرموز، الثلاثاء، انجاز اكثر من 95% من مشروع انتاج الغاز الوطني ثاني الابعاد شمالي مدينة الرمادي.

وقال الطرموز في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الكوادر الفنية والميكانيكية في شركة الاستكشافات النفطية متمثلة بالفرقة الزلزالية الاولى انجزت اكثر من 95% من مشروع انتاج الغاز الطبيعي ثنائي الابعاد ضمن شمالي مدينة الرمادي”.

وأضاف، أن “الفرقة الزلزالية تمكنت من انجاز المسوحات الزلزالية رغم وجود كميات هائلة من مخلفات داعش فضلا عن سوء الاحوال الجوية التي رافقت عمليات التنقيب وطبيعة التضاريس المعقدة”.

وأوضح ان “الفرقة الزلزالية الاولى انجزت عمليات مسح لمساحة تقدر بـ 1660 كم في خطوة تهدف الى انتاج الغاز الوطني وتعظيم الخزين الهيدروكربوني للبلاد”.

واشار الى أن “قيادة عمليات الجزيرة وقوات الحشد الشعبي وافواج الطوارئ وشرطة الطاقة ساهموا بشكل كبير في تسهيل مهمة عمل الفرقة الزلزالية الاولى بعد انجاز اعمالها في قضاء راوه غربي الانبار”.

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