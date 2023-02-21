2023/02/21 | 19:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه نائب قائد العمليات المشتركة ، اليوم الثلاثاء، باتخاذ إجراءات لملاحقة المتورطين بحادثة ديالى.

وال بيان ليادة العمليات المشتركة “ترأس الفريق الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في مقر قيادة عمليات ديالى بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وقائدي العمليات وشرطة المحافظة وعدد من القيادات الأمنية هناك”.واضاف البيان “ناقش الفريق الركن المحمداوي الوضع الامني في محافظة ديالى والحادث الذي وقع يوم أمس ضمن قضاء الخالص وراح ضحية عدد من المواطنين، ووجه بجملة من الإجراءات الرادعة التي من شأنها القاء القبض على المتورطين بالحادث وتفعيل كل الاجراءات القانونية”.وتابع “كما ترأس نائب قائد العمليات المشتركة وفداً كبيراً ضم وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة والقادة وهيئات الركن وقدم الوفد التعازي والمواساة الى ذوي الضحايا، ونقل لهم مواساة وتحيات واهتمام القائد العام للقوات المسلحة حول الموضوع ، كما استمع الى بعض الشيوخ والوجهاء داخل مجلس العزاء وبين لهم تفاصيل الإجراءات واهتمام كل القيادات الامنيه والدوائر الاستخبارية بشأن حادث يوم امس “.

التالي

منذ 25 دقيقة

اندلاع حريق كبير داخل مخزن للأدوات الاحتياطية في منطقة الطالبية ببغداد

منذ ساعة واحدة

شرطة الأنبار تضبط طائرة مسيرة مجهولة قرب الطريق السريع

منذ 3 ساعات

الإطاحة بتاجري مخدرات وضبط 1200 حبة في محافظتين

منذ 4 ساعات

بالصورة..



عمليات ضبط النزاهة خلال كانون الثاني الماضي

منذ 5 ساعات

النزاهة تنفذ عمليات ضبط رشوة وتلاعب ببلديات بغداد والديوانية وبابل

منذ 6 ساعات

النزاهـة: استقدام مدير عام العقـود والتراخيـص في وزارة النقـل “سابقاً”

منذ 6 ساعات

استئناف نينوى توضح الاجراءات الخاصة بالناجيات الايزيديات

منذ 7 ساعات

الإطاحة بثلاثة مسؤولين خطرين من داعش الإرهابي في قضاء الحويجة

منذ 7 ساعات

الأمن الوطني يلقي القبض على متهم بتهريب العملة في صلاح الدين

منذ 8 ساعات

النزاهة تعيد قرابة 2,3 ملياري دينار تمَّ اختلاسها في بلديات الأنبار

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة توجه باتخاذ إجراءات لملاحقة المتورطين بحادثة ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة توجه باتخاذ إجراءات لملاحقة المتورطين بحادثة ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).