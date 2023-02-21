2023/02/21 | 19:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، بقوة على خافيير تيباس، الثلاثاء، متهما إياه بـ"فبركة حملة ضد برشلونة"، بعد أن قال رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم إن على لابورتا أن يستقيل "إذا لم يشرح موقفه" من تقارير عن دفع النادي الكاتالوني مبالغ مالية لشركة يملكها النائب السابق لرئيس لجنة التحكيم الفنية

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