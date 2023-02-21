على خلفية نزاع ديالى الدموي.. العامري: انتظروا نتائج التحقيق

2023/02/21 | 19:48 - المصدر: السومرية نيوز

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دعا رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الثلاثاء، إلى التهدئة في محافظة ديالى، وجعل القضاء والقانون هو الفيصل في حل النزاع.

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