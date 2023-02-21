نائب قائد العمليات المشتركة يوجه باتخاذ إجراءات لملاحقة المتورطين بحادثة ديالى

2023/02/21 | 20:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن قيس المحمداوي، الثلاثاء، باتخاذ إجراءات لملاحقة المتورطين بحادثة قرية الجيالية في قضاء الخالص شمال محافظة ديالى.

وترأس المحمداوي، اجتماعاً في مقر قيادة عمليات ديالى بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وقائدي العمليات وشرطة المحافظة وعدد من القيادات الأمنية هناك.

وناقش نائب قائد العمليات المشتركة "الوضع الأمني في محافظة ديالى والحادث الذي وقع يوم أمس ضمن قضاء الخالص وراح ضحيته عدد من المواطنين".

ووجه المحمداوي "بجملة من الإجراءات الرادعة التي من شأنها إلقاء القبض على المتورطين بالحادث وتفعيل كل الإجراءات القانونية".

كما ترأس نائب قائد العمليات المشتركة وفداً كبيراً ضم وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة والقادة وهيئات الركن وقدم الوفد التعازي والمواساة الى ذوي الضحايا، وناقل لهم مواساة وتحيات واهتمام القائد العام للقوات المسلحة حول الموضوع .

وأستمع الوفد الى "بعض الشيوخ والوجهاء داخل مجلس العزاء وبين لهم تفاصيل الإجراءات واهتمام كل القيادات الامنية والدوائر الاستخبارية بشأن حادث يوم أمس".

وكان مسلحون هاجموا قرية الجيايلة في محافظة ديالى أمس وقتلوا 9 أشخاص بعضهم من عائلة واحدة.

وعلى أثر الحادث وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل "لجنة للتحقيق فوراً وتقديم تقرير شامل خلال 24 ساعة".

وأمس الاثنين، كشف قائد عمليات ديالى، اللواء الركن علي فاضل عمران، تفاصيل الهجوم وقال لـ(بغداد اليوم)، إن "تفاصيل حادثة قرية الجيايلة بدأت بعد الساعة الثانية من ظهر (أمس) عندما هاجم أشخاص مسلحين مزارعين بسطاء في مزرعة تبعد قرابة 700 متر عن قرية الجيايلة، ما أدى الى سقوط ضحايا بينهم 5 من عائلة واحدة".

ولفت الى، ان "الهجوم حصل بسبب خلافات سابقة وهو جنائي 100%".

وأكد عمران، أن "لدينا كل البراهين والأدلة والوثائق التي تدين الجناة وهناك اجراءات قضائية اتخذت فوراً وتمت مداهمة منازلهم وهم الان هاربين خارج المنطقة" مشدداً "لن نتهاون في تعقبهم واعتقالهم وتقديمهم للقضاء العراقي".

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