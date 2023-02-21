العامري يدعو من ديالى الى التهدئة وجعل القضاء هو الفيصل لحل النزاع

2023/02/21 | 20:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اكد زعيم تحالف الفتح، هادي العامري من محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، ان القضاء والقانون هو الفيصل في حل النزاع.

وقال العامري في بيان اطلعت عليه (بغداد اليوم) بعد زيارة مضايف عشيرتي العزة والبوبالي في محافظة ديالى، ان " القضاء والقانون هو الفيصل في حل النزاع"، داعياً الى "التهدئة وضبط النفس وعدم اللجوء الى التصعيد وانتظار نتائج التحقيق".

واكد العامري، ان لـ"عشائر محافظة ديالى، مواقف وطنية مشرفة في تحقيق النصر واستتباب الأمن والاستقرار"، مبيناً ان " إن العشائر العراقية ركيزة أساسية في حفظ النسيج الأجتماعي من التحديات والمخاطر".

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