الأنواء تحدد موعد انتهاء فصل الشتاء في العراق وتتوقع استمرار الأمطار

2023/02/21 | 20:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، استمرار الأمطار خلال الشهر الحالي، فيما حددت موعد انتهاء فصل الشتاء للموسم الحالي سيكون خلال الشهر المقبل.

وقال مدير إعلام الأنواء الجوية عامر الجابري في تصريح نقلته الوكالة الرسمية وتابعته (بغداد اليوم): إن "فترة الشتاء مستمرة لغاية الآن والتغيرات المناخية والتقلبات الجوية مستمرة ايضاً بالإضافة إلى المنخفضات والمرتفعات"، مبينا، أن "أشهر بداية العام تكثر فيها الأمطار، وخاصة الخفيفة والمتفرقة في بعض الأماكن، مع تساقط المتوسطة والشديدة في بعض الأحيان".

وأضاف الجابري "من المتوقع أن تكون هناك زخات مطر في أماكن متعددة بالمنطقة الجنوبية خلال الأسبوع الحالي"، موضحاً، أن" فصل الشتاء يمتد إلى منتصف الشهر الثالث لذلك ومع وجود حركة المنخفضات والمرتفعات والتغيرات المناخية ستكون هناك أمطار مستمرة ولكن في بعض الأحيان تكون خفيفة".

ولفت إلى، أنه "سيكون هناك تقرير صادر من قسم التنبؤ الجوي في حال وجود أمطار متوسطة أو شديدة تشهدها البلاد"، مشيراً إلى "استمرار تذبذب حالة الأمطار وانخفاض درجات الحرارة في البلاد خلال هذه الفترة".

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