2023/02/21 | 20:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدو كأنها مدينة خرجت من فيلم خيال علمي: كبسولات فضائية، وتنانين طائرة، وصخور عائمة.لكن هذه مهد الإسلام، المملكة العربية السعودية، التي تريد تحويل عاصمتها إلى واحدة من "أكثر المدن ملاءمة للعيش على وجه الأرض".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كبسولات فضائية وتنانين طائرة.. كيف تريد السعودية تحويل عاصمتها؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كبسولات فضائية وتنانين طائرة.. كيف تريد السعودية تحويل عاصمتها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).