2023/02/21 | 20:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cA66jtD6KZk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد فضيحة حكومة الاطار من خلال وزارة الاتصالات | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد فضيحة حكومة الاطار من خلال وزارة الاتصالات | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).