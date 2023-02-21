2023/02/21 | 20:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _vhA2McsomE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طفلة تركية تهرب قبل سقوط السقف بلحظات بفعل الزلزال) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طفلة تركية تهرب قبل سقوط السقف بلحظات بفعل الزلزال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).