الوحيد في العالم.. مبتكر يصنع دروعا مذهلة للحيوانات‎‎

2023/02/21 | 20:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ابتكر النحات جيف دي بوير المقيم في كالجاري الكندية بدلات معدنية معقدة تعتبر أشبه بالدروع للقطط والفئران، تعتبر الوحيدة في العالم.وكان دي بوير يبحث عن طريقة إبداعية للجمع بين شغفه الطويل بالدروع التي كانت سائدة في العصور الوسطى وتجارته كصائغ.ولمعت الفكرة في عين النحات المبتكر وبدأ في تصنيع بدلة صغيرة من […]

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مبتكر يصنع دروعا مذهلة للحيوانات‎‎ أولاً على ايرث نيوز.

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