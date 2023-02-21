الاتحاد العراقي يعتزم توقيع عقد إقامة دوري المحترفين في العراق

2023/02/21 | 20:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عزمه بتوقيع عقد إقامة دوري المحترفين، مع رابطة الليغا الإسبانية خلال 48 ساعة، ليتم تطبيقه اعتبارا من الموسم المقبل.وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة […]

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