2023/02/21 | 20:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 2 من تجار المخدرات وضبط 1200 حبة مخدرة في بغداد والنجف.وذكرت الخلية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/: أنه “تستمر المديرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على إثنين من تجار المخدرات في بغداد والنجف المركز الخبري الوطني.

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