2023/02/21 | 20:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة...

ظهرت المقالة مجلس الوزراء يلزم الوزارات بالتوقيتات المؤشرة إزاء تنفيذ البرنامج الحكومي أولاً على المسلة.

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