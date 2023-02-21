التعليم تعلن إصدار الأمر الإداري بالمباشرة لحملة شهادة الدكتوراه (اسماء)

2023/02/21 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، إصدارها الأمر الإداري بالمباشرة لحملة شهادة الدكتوراه.

وقالت وزارة التعليم في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) ان الأمر الإداري يشمل "الذين جرى تعيينهم بموجب الأمر الوزاري رقم 261 الصادر بتاريخ 2023/2/7".

ودعا البيان الى المعينين الجدد، الى"الشروع في عملهم ودوامهم ضمن التشكيلات المؤشرة في الأوامر والقوائم المنشورة في موقع الوزارة الرسمي".

الأوامر الإدارية وقوائم الأسماء..



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