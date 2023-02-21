المتحدث باسم الحكومة: جولة التراخيص الخامسة ستحقق للعراق الدخول لسوق الغاز العالمية

2023/02/21 | 21:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الثلاثاء، أن جولة التراخيص الخامسة ستحقق للعراق الدخول لسوق الغاز العالمية.

وقال العوادي في تغريدة له، إن"توقيع جولة التراخيص الخامسة ستحقق للعراق الدخول لسوق الغاز العالمية وما ينتج من أهمية جيوسياسية للعراق ستزيد من نفوذه وتأثيره".

وأضاف، أنها "ستقلل الإنفاق على استيراد الغاز ثم التصدير لاحقا لتعزيز منابع الاقتصاد وتوفير أموال ضخمة للموازنات"، مشيرا إلى" الاستجابة لخطط حماية البيئة والمناخ محليا وعالميا".

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