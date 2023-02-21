2023/02/21 | 21:08 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك وظائف متاحة في الحكومة الكندية تدفع أكثر من 120 ألف دولار سنويًا وتحتاج إلى خبرة في استخدام أجهزة الكمبيوتر للحصول على الوظيفة.تبحث مؤسسة أمن الاتصالات (CSE)، التي تزود الحكومة الفيدرالية بأمن تكنولوجيا المعلومات واستخبارات الإشارات الأجنبية عن أشخاص للعمل كمسؤولين عن الأنظمة ومسؤولي المكتب.من خلال عملية اختيار التوظيف هذه، سيتم تعيين العديد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وظائف حكومية في كندا تدفع ما يصل إلى 124000 دولار، تعرف عليها شبكة القيقب الدولية.

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