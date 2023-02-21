2023/02/21 | 21:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من كشف تحقيق استقصائي أجرته CNN عن شبكة من المواقع السوداء التي تستخدمها السلطات الإيرانية لارتكاب أسوأ أعمال التعذيب والانتهاكات على نطاق واسع، إلى إعلان نادي أرسنال الإنجليزي، الثلاثاء، تجديد عقد اللاعب محمد النني مع الفريق حتى يونيو 2024..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5: تحقيق CNN عن "مواقع سوداء" للتعذيب في إيران.. وبوتين يعلق معاهدة "ستارت") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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