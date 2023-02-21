2023/02/21 | 21:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني عيّن ليدز يونايتد، وصيف القاع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، الإسباني خافي غراسيا مدربا له ضمن إطار سعيه لتفادي الهبوط.ووقع غراسيا، المدرب السابق لنادي واتفورد والذي قاده […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدوري الإنجليزي..



ليدز المهدد بالهبوط يعيّن خافي غراسيا مدربا له المركز الخبري الوطني.

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