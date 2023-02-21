بايدن يوجه رسائل من وارسو: دعم أوكرانيا ثابت ولن نحتل روسيا

2023/02/21 | 21:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ “دعمنا لأوكرانيا لا يزال ثابتًا”، تصريحات أمريكية، جدد بها الرئيس جو بايدن دعم بلاده لكييف، بمناسبة مرور عام على اندلاع الأزمة.فبعد يوم من زيارته إلى العاصمة الأوكرانية كييف والتي كانت بمثابة مفاجأة حملت الكثير من الدلالات، حطت طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الأراضي البولندية، التي شحذت هممها مؤخرًا لدعم كييف.وفي […]

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