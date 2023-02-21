رامون دياز يوضح حقيقة استكمال نادي الهلال للدوري السعودي بفريق الرديف

2023/02/21 | 21:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، على تقارير صحفية حول باستكمال النادي لما تبقى من منافسات دوري "روشن" بفريق الرديف.

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