2023/02/21 | 21:45 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجف.. تظاهرة احتجاجية لأصحاب الدور الزراعية رفضاً لقرار إزالتها) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: GC5AfXUpQw0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجف.. تظاهرة احتجاجية لأصحاب الدور الزراعية رفضاً لقرار إزالتها) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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