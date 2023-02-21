درجال: منتخب أوروبي يرغب في ملاقاة العراق وهذا موعد دوري المحترفين

2023/02/21 | 21:46 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي (الاتحاد العراقي لكرة القدم)

أكد عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد موافقون على إقامة دوري المحترفين في الموسم المقبل.

وخلال مؤتمر صحافي أقيم الثلاثاء في مقر الاتحاد العراقي، قال درجال: "الدعمان الجماهيري والإعلامي اللذان صاحبا خليجي 25 نتمنى أن يستمرّا في المرحلة المقبلة، لتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم المقبلة في 2026".

وأضاف "إقامة دوري المحترفين ستكون في الموسم المقبل، وسنبرم عقد إقامته مع الليغا الإسبانية في الأيام المقبلة".

وحول المباراة الودية مع إيران، أردف درجال أن "المواجهة لم تلغَ، وهناك تواصل مع الجانب الإيراني، إذ إننا طلبنا إقامتها في العاصمة بغداد، في حين أنهم يطلبونها في طهران، وسيحسم الأمر قريباً، وهناك منتخب أوروبي يرغب في ملاقاتنا في بلدهم، وسنحسم الأمور قريباً أيضاً".

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وختم حديثه بالقول "ليس هناك حظر على لعب المنتخبات الوطنية في ملاعب العراق، وكذلك اتحاد الكرة تعاقد لشراء سيارتين لمنظومة (فار) وستصلان قريباً".

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