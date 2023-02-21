فتح 3 مراكز ايواء للعراقيين في تركيا

2023/02/21 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية، أسامة الرفاعي، اليوم الثلاثاء، عن فتح ثلاثة مراكز إيواء للجالية العراقية في تركيا وتجهيزها بمواد الإغاثة اللازمة.

وقال الرفاعي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته (بغداد اليوم)، إن "المساعدات والرحلات الإغاثية إلى سوريا وتركيا مستمرة، وهناك إشراف مباشر من اللجنة العليا المشكلة بأمر رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وخلية الأزمة في وزارة الخارجية"، مؤكداً "استمرار تسيير الطائرات والشاحنات المحملة بمواد الإغاثة المتنوعة".

وأضاف الرفاعي، أن "وزارة الخارجية استطاعت إجلاء عدد كبير من العراقيين، وتوفير مراكز إيواء لهم بثلاث مناطق رئيسة جنوبي تركيا وهي (مرسين وغازي عنتاب وأنقرة)، وتجهيزها بالمواد الغذائية والصحية".

وأشار إلى، أن "المساعدات المقدمة إلى تركيا تضم مواد متنوعة غذائية وصحية ومنزلية، تتكون من أغطية ومدافئ وخيم"، لافتاً الى "إرسال فريق من الهلال الاحمر إلى هناك والتنسيق معه لإرسال الأدوية ومواد الإغاثة".

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