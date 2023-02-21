2023/02/21 | 21:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 83hfaOOTdjs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء: لا يمكن الاستمرار بإحراق الغاز الذي يهدر الثروات) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء: لا يمكن الاستمرار بإحراق الغاز الذي يهدر الثروات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).