2023/02/21 | 21:50 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط: عقود الجولة الخامسة ألزمت الشركات بنسبة تشغيل للعراقيين لا تقل عن 90% هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/21 | 21:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط: عقود الجولة الخامسة ألزمت الشركات بنسبة تشغيل للعراقيين لا تقل عن 90%) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط: عقود الجولة الخامسة ألزمت الشركات بنسبة تشغيل للعراقيين لا تقل عن 90%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).