الخلاف مع الصدر سينتهي

2023/02/21 | 21:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري

المالكي، اليوم الثلاثاء، إن الخلاف مع

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سينتهي

"قريباً"، فيما أبدى رفضه وجود المسلحين

الخارجين عن القانون، مؤكدا أنه لن

يجامل احدا.

وتحد

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