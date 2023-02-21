دون الحاجة الى اعادة اصدارها ونشرها.. حكومة السوداني تعيد النظر بقرارات حكومة الكاظمي

2023/02/21 | 21:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش مجلس الوزراء العراقي، اليوم

الثلاثاء، تداعيات الزلزال الذي ضرب

تركيا الأسبوع الماضي وأوصى بنقل

قنصلية البلاد في عينتاب، في حين أصدر

سلسلة قرارات بينها إلزام الوزارات

ومؤسسات الدولة كافة بمواعيد م

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