2023/02/21 | 22:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: اثار لقاء رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي مع وزير الخارجية الإيراني...

ظهرت المقالة جدل حول زيارة الكاظمي الى طهران أولاً على المسلة.

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