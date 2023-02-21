الاقليم يرفض تحميله مسؤولية تأخير الموازنة.. ويكشف عن

2023/02/21 | 22:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو برلمان إقليم كردستان صباح حسن، اليوم الثلاثاء، أن الإقليم ليس الطرف الوحيد في خلافات الموازنة.

وقال حسن في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك خلافات كبيرة تتعلق بحجم الديون والمطالبة بتعيينات وحصص المحافظات والمناطق المحررة".

وأضاف أنه "لانقبل بأن يتم تحميل الإقليم مشكلة تأخير إقرار الموازنة، فخلافات أربيل وبغداد حلها بسيط، ويكمن بتعديل حصتنا ورفعها إلى 14%، والتفاهم على صيغة مشتركة لتسليم الإيرادات".

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