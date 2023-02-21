بموازاة الخطوات الامنية.. اجراءات عشائرية بشأن احداث

2023/02/21 | 22:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت مديرية شؤون العشائر في ديالى، الثلاثاء، عن 3 خطوات لاحتواء احداث قرية الجيايلة، مؤكدة ان عشيرة الدليم اخذوا "هدنة" من عشيرة العزة في الجيالية.

وقال مدير شؤون عشائر ديالى العميد علي محمود الربيعي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "عشائر ديالى تنبذ الارهاب والجريمة وتعتبر الدم العراقي خطا احمر"، مشددا على انه "لايمكن التهاون مع اية حالة تؤدي الى عدم الاستقرار او استهدف الابرياء ونحن مع سلطة القانون الذي يحافظ على السلم الاهلي".

واضاف، ان "الساعات الماضية شهدت ديالى حراكا متسارعا من اجل احتواء احداث قرية الجيايلة المؤلمة واخذت قبيلة دليم البو بالي هدنة من قبيلة العزة ولمدة 15 يوما ستليها مرحلة اخرى وفق الاعراف العشائرية"، لافتا الى ان "شيوخ قبيلة دليم استنكروا ماحصل واكدوا اسناد القوات الامنية في تعقب واعتقال الجناة وتسليمهم للعدالة".

واشار الى ان "قريتي الجيايلة والبو بالي تجمعهما اواصر مصاهرة وجيران تمتد لعقود والعلاقات الاجتماعية لم تنقطع حتى الان حتى في مراسيم التشييع كانوا حاضرين في مواساة ذوي الضحايا وهذه صورة تعبر عن توافق مجتمعي وتأكيد على منطق العشائر في الوحدة بالمواقف الصعبة".

ونفى ان "يكون ماحصل في قرية الجيايلة بدوافع طائفية والعشائر استنكرت تصريحات بعض الساسة التي تعزف على اوتار تريد من خلالها اثارة حالة عدم الاستقرار"، لافتا الى ان "العشائر جادة في حسم القضية وفق الاعراف وانصاف ذوي الشهداء والجرحى ".

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